Uomini e Donne, il pubblico applaude Gemma e Tina lascia lo studio furiosa (Di lunedì 3 aprile 2023) La puntata di oggi di Uomini e Donne è partita col nervosismo, Tina infatti ha lasciato lo studio perché il pubblico ha applaudito Gemma L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 3 aprile 2023) La puntata di oggi diè partita col nervosismo,infatti hato loperché ilha applauditoL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - xinupitsumu : RT @xsweetari: Comunque le donne sono proprio belle cioè ovunque ti giri c’è una donna bellissimissima e poi ci sono gli uomini che… - Pretore75 : RT @PivaEdoardo: Festa delle palme? È tutto pazzescoooooo Vanno in chiesa Prendono un ulivo E si sentono in diritto di mandare a morire bam… -