Uomini e Donne | il dramma di Federico Nicotera | “Mia madre pestata di botte”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 3 aprile 2023) A, l’ex tronista diha sempre detto di aver vissuto un’infanzia difficile dovuta al turbolento rapporto col padre con cui ormai da anni non ha più alcun rapporto. Il 27enne romano, tuttavia, non è mai sceso nei dettagli della questione, quindi in tanti sono rimasti senza parole quando, a Verissimo,ha dichiarato che suaveniva picchiata da suo padre davanti a loro figli. Più voltesi è messo in mezzo per difenderla, fino a che diventato grande non è riuscito ad allontanarlo.si racconta a Verissimo “In casa la situazione non era facile” ha esordito ...