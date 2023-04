Uomini e Donne Anticipazioni: Volano Scintille Tra Roberta e Nicole! (Di lunedì 3 aprile 2023) Interessanti novità ci giungono dall’ultima registrazione di Uomini e Donne. In studio é tornata una coppia nata al Trono Over poche settimane fa. Stiamo parlando di Alessandro e Pamela. Tra loro non é tutto rose e fiori, tanto che in puntata, sembravano sul punto di dirsi addio. E’ stata Maria De Filippi a farli riappacificare. Da segnalare anche l’ennesimo scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Ecco tutto quello che é accaduto in studio! Maria fa riappacificare Alessandro e Pamela A distanza di 24 ore dalla precedente registrazione, i protagonisti di Uomini e Donne, si sono ritrovati di nuovo negli studi Elios di Roma. Dopo la scelta di Lavinia Mauro, occhi puntati sui protagonisti del trono Over. In studio è tornata una coppia nata proprio poche settimane fa all’interno del programma. Si ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 3 aprile 2023) Interessanti novità ci giungono dall’ultima registrazione di. In studio é tornata una coppia nata al Trono Over poche settimane fa. Stiamo parlando di Alessandro e Pamela. Tra loro non é tutto rose e fiori, tanto che in puntata, sembravano sul punto di dirsi addio. E’ stata Maria De Filippi a farli riappacificare. Da segnalare anche l’ennesimo scontro traDi Padua e Nicole Santinelli. Ecco tutto quello che é accaduto in studio! Maria fa riappacificare Alessandro e Pamela A distanza di 24 ore dalla precedente registrazione, i protagonisti di, si sono ritrovati di nuovo negli studi Elios di Roma. Dopo la scelta di Lavinia Mauro, occhi puntati sui protagonisti del trono Over. In studio è tornata una coppia nata proprio poche settimane fa all’interno del programma. Si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - Extra__Time__ : RT @0zen_: Sta arrivando il momento delle dita dei piedi delle donne che escono fuori dalle maniche corte delle camicie degli uomini. - PaolaLe77543119 : RT @gibalda: Per le #donne è impossibile avere un percorso lavorativo uguale a quello degli uomini. Si può migliorare per il futuro. Per il… -