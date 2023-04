Uomini e donne anticipazioni, Silvio lascia il programma ma ecco la proposta di Maria (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel corso degli ultimi appuntamenti di Uomini e donne, i telespettatori hanno visto terminare la frequentazione tra Gemma Galgani e Silvio. Il motivo lo ha rivelato la dama torinese, la quale non ha più digerito i modi e le richieste esplicite del cavaliere. Compreso che non c’era ormai più nulla da fare, Silvio ha abbandonato il programma affermando di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 3 aprile 2023) Nel corso degli ultimi appuntamenti di, i telespettatori hanno visto terminare la frequentazione tra Gemma Galgani e. Il motivo lo ha rivelato la dama torinese, la quale non ha più digerito i modi e le richieste esplicite del cavaliere. Compreso che non c’era ormai più nulla da fare,ha abbandonato ilaffermando di L'articolo proviene da KontroKultura.

