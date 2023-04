Uomini e donne anticipazioni, rivoluzione al trono over: ritorna una vecchia coppia ora in crisi (Di lunedì 3 aprile 2023) Il due aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo aver dato largo spazio al trono classico, come sempre si è passati agli over. In particolar modo in studio hanno tenuto banco le vicende amorose di Armando e Riccardo. Con grande stupore è tornata anche una vecchia coppia over che L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 3 aprile 2023) Il due aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di. Dopo aver dato largo spazio alclassico, come sempre si è passati agli. In particolar modo in studio hanno tenuto banco le vicende amorose di Armando e Riccardo. Con grande stupore è tornata anche unache L'articolo proviene da KontroKultura.

