Uomini e Donne, anticipazioni 3 aprile: Lavinia ‘sceglie’ oggi? (Di lunedì 3 aprile 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 3 aprile: sappiamo che finalmente questa settimana vedremo il “grande momento” per Lavinia Mauro (che in registrazione c’è già stato e vi sorprenderà…ma non troppo!)…Ora l’interrogativo è veramente “quando”! Uomini e Donne, anticipazioni 3 aprile: Silvia prende una decisione e… Per quanto riguarda il Trono Over, la dama Silvia vuole interrompere la conoscenza con un cavaliere arrivato a “Uomini e Donne” apposta. Silvia è in un momento difficile, è anche appena rimasta disoccupata… Tuttavia quello che dirà, sarà contestato. Interverranno Tina Cipollari e Gianni Sperti? Va ancora male per Riccardo Guarnieri L’ex fidanzato di Ida Platano e Roberta Di Padua non ha più ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 aprile 2023): sappiamo che finalmente questa settimana vedremo il “grande momento” perMauro (che in registrazione c’è già stato e vi sorprenderà…ma non troppo!)…Ora l’interrogativo è veramente “quando”!: Silvia prende una decisione e… Per quanto riguarda il Trono Over, la dama Silvia vuole interrompere la conoscenza con un cavaliere arrivato a “” apposta. Silvia è in un momento difficile, è anche appena rimasta disoccupata… Tuttavia quello che dirà, sarà contestato. Interverranno Tina Cipollari e Gianni Sperti? Va ancora male per Riccardo Guarnieri L’ex fidanzato di Ida Platano e Roberta Di Padua non ha più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : «L'errore di Aristotele è pensare che gli uomini possono e le donne non possono e soprattutto che gli uomini posson… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - cctmwebsite : RT @gibalda: Per le #donne è impossibile avere un percorso lavorativo uguale a quello degli uomini. Si può migliorare per il futuro. Per il… - FrankJack90 : @EsercitoCrucian @MarcoRizzoPC Senza trucco della TV mica tanto, un po' come la Ferragni di profilo a Sanremo senza… -