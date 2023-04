Uomini e Donne, anticipazioni 3 aprile 2023: ultime news su Nicole, trono over, oggi la scelta di Lavinia? (Di lunedì 3 aprile 2023) Inizia una nuova settimana e, di conseguenza, i telespettatori possono sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14.45 per seguire Uomini e Donne. Sì perché come sempre, dal lunedì al venerdì, Maria De Filippi anche oggi terrà compagnia al pubblico. Tra storie d’amore, scontri, confronti, nuove frequentazioni. Tutti i protagonisti, che siano dame e cavalieri o giovani, tra tronisti e corteggiatori, d’altra parte sono lì con un unico scopo: mettersi in gioco e innamorarsi. Ma cosa vedremo in questa puntata di lunedì 3 aprile? I riflettori su chi saranno puntati? Ecco tutte le anticipazioni. ultime news su Silvia, Riccardo e Valentina oggi a Uomini e Donne Stando alle anticipazioni riportate come sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Inizia una nuova settimana e, di conseguenza, i telespettatori possono sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 14.45 per seguire. Sì perché come sempre, dal lunedì al venerdì, Maria De Filippi ancheterrà compagnia al pubblico. Tra storie d’amore, scontri, confronti, nuove frequentazioni. Tutti i protagonisti, che siano dame e cavalieri o giovani, tra tronisti e corteggiatori, d’altra parte sono lì con un unico scopo: mettersi in gioco e innamorarsi. Ma cosa vedremo in questa puntata di lunedì 3? I riflettori su chi saranno puntati? Ecco tutte lesu Silvia, Riccardo e ValentinaStando alleriportate come sempre ...

