Uomini e Donne, Alice Barisciani sotto accusa: "Ha mentito per tutto il trono"

In questi giorni è bufera su Alice Barisciani, ex corteggiatrice del tronista Federico Nicotera, che le ha preferito la rivale Carola Carpanelli. La ragazza, che durante la sua partecipazione a Uomini e Donne ha perso il lavoro per le troppe assenze e se n'è vista offrire uno dalla stessa Maria De Filippi, è tornata alla sua vita di sempre che però a chi la segue sui social è apparsa molto diversa da come Alice l'aveva sempre raccontata. In particolar modo, l'ex corteggiatrice ha uno stile di vita molto elevato che stride un po' col racconto fatto di sé nel programma, dove si è spesso lamentata per la sua vita dura e il lavoro precario.

