Uno splendido week end per il Settore Giovanile neroverde

(Di lunedì 3 aprile 2023) En plein di vittorie nelend per le formazioni nazionali del vivaio, dalla Primavera all’Under 15 tutte hanno ottenuto successi importanti per i rispettivi obiettivi. La Primavera di Emiliano Bigica ha battuto 3-2 l’Inter al Ricci proseguendo così la sua rincorsa ai play off. Complice l’inattesa sconfitta interna del Frosinone contro il Cesena, la capolista Lecce ha allungato a + 7 sugli inseguitori. E’ bagarre invece per le altre posizioni che garantiranno l’accesso a play off e fasi finali: Frosinone e Torino sono appaiate al 2° posto a quota 45, seguono la Roma a 44 e Sassuolo e Fiorentina a 42, in attesa di Juventus-Bologna in programma lunedì 3 aprile alle 16,30, rispettivamente a quota 39 i bianconeri e 37 i rossoblù. Il campionato è molto lungo, mancano ancora 9 giornate ma il prossimo turno presenta, fra le altre, la sfida ai ...