United Rugby Championship | Zebre Parma | rinnovo per Enrico Lucchin

(Di lunedì 3 aprile 2023) È già il vice-capitano delle, ma orasarà ancora più al centro del progetto della franchigia federale, con il centro azzurro che ha firmato ildel contratto per altri tre anni, fino al giugno 2026. Nato il 4 aprile 1995 ad Adria,è cresciuto nelle giovanili delRovigo, per poi frequentare l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e giocare nelle fila del Mogliano. Tornato a Rovigo nel 2016, dal 2019 veste la maglia delle, raggiungendo le 53 le presenze ufficiali.ha indossato la maglia azzurra fin dalle selezioni juniores, con l’Italia Under 17, Under 18, Under 20 e, poi, l’Italia Emergenti. Il centro ha esordito con la Nazionale maggiore il 5 novembre ...

Nato il 4 aprile 1995 ad Adria, Lucchin è cresciuto nelle giovanili del Rugby Rovigo, per poi frequentare l'Accademia Nazionale "Ivan Francescato" e giocare nelle fila del Mogliano. Tornato a Rovigo ...