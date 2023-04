Una storia di empowerment femminile e sensualità. (Di lunedì 3 aprile 2023) Tante cose sono successe dal suo debutto nel mondo cinematografico nei panni di Mia Thermopolis nel film Pretty Princess. La storia di una quindicenne qualunque che si scopre improvvisamente principessa e deve fare i conti con responsabilità e fama. Un po’ quello che è accaduto a lei quando è arrivata al successo. Ed è diventata famosa in tutto il mondo cominciando a interpretare ruoli importanti. Oggi Anne Hathaway, splendida neo quarantenne, tocca il cielo con un dito, di nuovo. Succede per la campagna Versace Icons di cui lei è protagonista insieme a Chris Lee. E wow! Anne Hathaway con bustier steccato della collezione Versace Icons. Anne Hathaway e la campagna Versace Icons «Per me la collezione Versace Icons rappresenta un’eleganza senza tempo, con un twist. Sono molto orgogliosa di queste immagini che traducono ciò che per Donatella è ... Leggi su amica (Di lunedì 3 aprile 2023) Tante cose sono successe dal suo debutto nel mondo cinematografico nei panni di Mia Thermopolis nel film Pretty Princess. Ladi una quindicenne qualunque che si scopre improvvisamente principessa e deve fare i conti con responsabilità e fama. Un po’ quello che è accaduto a lei quando è arrivata al successo. Ed è diventata famosa in tutto il mondo cominciando a interpretare ruoli importanti. Oggi Anne Hathaway, splendida neo quarantenne, tocca il cielo con un dito, di nuovo. Succede per la campagna Versace Icons di cui lei è protagonista insieme a Chris Lee. E wow! Anne Hathaway con bustier steccato della collezione Versace Icons. Anne Hathaway e la campagna Versace Icons «Per me la collezione Versace Icons rappresenta un’eleganza senza tempo, con un twist. Sono molto orgogliosa di queste immagini che traducono ciò che per Donatella è ...

