Una situazione strana (Di lunedì 3 aprile 2023) Ultimamente non mi riesce parlarvi di quanto sta accadendo sul ring della MLW, ma vi parlo molto di quanto sta accadendo fuori dal ring. La vicenda Richards (ve ne abbiamo parlato QUI e QUI) ha scosso non poco l'ambiente della MLW e sembra che altri scossoni stiano per arrivare. Sicuramente, la firma del contratto con la AEW di Taya porterà a breve a separare le strade fra lei e la MLW: se gli impegni di Aprile sono al sicuro, sicuramente dalla fine di questi, è alquanto probabile che non vedremo più la Vera Loca nel roster femminile della compagnia e, verosimilmente, non lascerà la compagnia da campionessa. Chi potrebbe ereditare il Titolo Featerweight? L'indizio più palese è Delmi Exo, che affronterà Taya a War Chamber questa settimana, anche se ci potrebbe essere la probabilità che il titolo venga reso vacante dopo gli impegni onorati e rimesso in palio, allora la ...

