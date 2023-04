Una semplice casa di legno a 650mila euro? È tutto vero e sta in Italia! (Di lunedì 3 aprile 2023) Avete mai immaginato che una semplice casa di legno potesse costare fino a 650mila euro? Eppure è tutto vero e le immagini che vi mostreremo lo dimostrano da vicino. casalegno 650 mila euro – (GranTennisToscana)Il mercato immobiliare ha subito l’ennesimo scossone dopo la pandemia da Coronavirus e oggi gli immobili, dopo un crollo, sono tornati a salire nei prezzi. Sappiamo ovviamente che moltissimo dipende anche da dove andiamo ad acquistare la nostra casa. A oggi ci sono città davvero molto complesse per vivere come per esempio Roma e Milano dove un monolocale può arrivare anche a sfiorare i mille euro d’affitto al mese e cifre astronomiche per l’acquisto. In generale ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 3 aprile 2023) Avete mai immaginato che unadipotesse costare fino a? Eppure èe le immagini che vi mostreremo lo dimostrano da vicino.650 mila– (GranTennisToscana)Il mercato immobiliare ha subito l’ennesimo scossone dopo la pandemia da Coronavirus e oggi gli immobili, dopo un crollo, sono tornati a salire nei prezzi. Sappiamo ovviamente che moltissimo dipende anche da dove andiamo ad acquistare la nostra. A oggi ci sono città davmolto complesse per vivere come per esempio Roma e Milano dove un monolocale può arrivare anche a sfiorare i milled’affitto al mese e cifre astronomiche per l’acquisto. In generale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Amici del Friuli Venezia Giulia, oggi e domani tocca a voi. Per confermare la concretezza e il buongoverno di Massi… - matteosalvinimi : La Giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo non è una semplice ricorrenza, bensì l’appello ad un impegno… - borghi_claudio : @GaeDeRoberto Non mi lamento, gioisco, perché se PD e M5S assieme non prendono voti e separati non vincono (in quan… - NazzarenoMi : RT @LauraRewind: Sto cercando un chirurgo qui su twitter che sappia rispondere ad una domanda semplice : A scuola di medicina non insegnano… - Suffo89 : @Orielina_ @chiaraa_aaaa Niente niente, una semplice costataIone, nessuno obbliga nessuno a votare -