“Una seconda guerra fredda, tra America e Cina, sarebbe più pericolosa della prima” (Di lunedì 3 aprile 2023) Una “seconda guerra fredda” tra Stati Uniti e Cina, potrebbe essere più pericolosa della prima, che ha visto contrapposte Washington e Mosca. Lo ha detto Henry Kissinger in un’intervista con lo storico britannico Niall Ferguson. “Due paesi in grado di dominare il mondo – Stati Uniti e Cina – si affrontano come ultimi contendenti. Sono governati da sistemi interni incompatibili”. Questa contrapposizione potrebbe sfociare in una guerra che “potrebbe rovesciare la civiltà, se non addirittura distruggerla”. Entrambe le superpotenze hanno risorse economiche comparabili, cosa mai accaduta durante la prima guerra fredda, quando la supremazia Americana fu sempre indiscutibile, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 aprile 2023) Una “” tra Stati Uniti e, potrebbe essere più, che ha visto contrapposte Washington e Mosca. Lo ha detto Henry Kissinger in un’intervista con lo storico britannico Niall Ferguson. “Due paesi in grado di dominare il mondo – Stati Uniti e– si affrontano come ultimi contendenti. Sono governati da sistemi interni incompatibili”. Questa contrapposizione potrebbe sfociare in unache “potrebbe rovesciare la civiltà, se non addirittura distruggerla”. Entrambe le superpotenze hanno risorse economiche comparabili, cosa mai accaduta durante la, quando la supremaziana fu sempre indiscutibile, ...

