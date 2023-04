Una mostra sui crimini di guerra russi apre a New York (Di lunedì 3 aprile 2023) Su iniziativa dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, il 31 marzo – giorno della liberazione di Bucha – la mostra “Ucraina. Crocifissione. Tribunale” è stata inaugurata a New York, a 100 metri dalle Nazioni Unite. La mostra è dedicata ai crimini di guerra russi in Ucraina e viene presentata alla vigilia dell’esame da parte delle Nazioni Unite Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 aprile 2023) Su iniziativa dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, il 31 marzo – giorno della liberazione di Bucha – la“Ucraina. Crocifissione. Tribunale” è stata inaugurata a New, a 100 metri dalle Nazioni Unite. Laè dedicata aidiin Ucraina e viene presentata alla vigilia dell’esame da parte delle Nazioni Unite

