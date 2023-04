Una guida che ti spiega come utilizzare il chatBOT di Bing per creare immagini (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Esistono due modi per utilizzare Bing Image Creator. Il più semplice è andare sul sito di Bing, ma è disponibile anche per i dispositivi mobili. La versione più completa, tuttavia, può essere trovata all’interno di Bing Chat Copilot nel nuovo browser web Edge. Tuttavia, Microsoft sta adottando un approccio graduale al lancio, e solo il 20% circa degli utenti ha accesso a queste funzioni al momento. E’ anche disponibile solo in modalità Creativa, sebbene le modalità Bilanciata e Precisa siano attualmente in lavorazione. Cominciamo a capire cosa puoi fare con Image Creator su Bing.com/create. Una volta arrivato su quella pagina, vedrai l’anteprima di Image Creator in una visualizzazione a pagina intera e una finestra di messaggio in alto. Ecco come funziona In realtà per ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 3 aprile 2023) TecnoAndroid Esistono due modi perImage Creator. Il più semplice è andare sul sito di, ma è disponibile anche per i dispositivi mobili. La versione più completa, tuttavia, può essere trovata all’interno diChat Copilot nel nuovo browser web Edge. Tuttavia, Microsoft sta adottando un approccio graduale al lancio, e solo il 20% circa degli utenti ha accesso a queste funzioni al momento. E’ anche disponibile solo in modalità Creativa, sebbene le modalità Bilanciata e Precisa siano attualmente in lavorazione. Cominciamo a capire cosa puoi fare con Image Creator su.com/create. Una volta arrivato su quella pagina, vedrai l’anteprima di Image Creator in una visualizzazione a pagina intera e una finestra di messaggio in alto. Eccofunziona In realtà per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : I frutti dell'avere una seconda squadra, unico club in Italia, diventano sempre più tangibili. Giorno dopo giorno.… - matteosalvinimi : Una missione che conduciamo ogni giorno, a tutti i livelli, a partire dalla nostra Alessandra Locatelli, ministro p… - acmilan : #ACMilan for Special: Mister Pioli e il @vharese ??? Una giornata alla guida della formazione che partecipa alla Div… - tecnoandroidit : Una guida che ti spiega come utilizzare il chatBOT di Bing per creare immagini - - Cron_Silenzio : #Curiosity continua il suo viaggio scalando il mt Sharp con una guida di 20 metri sul Sol 3783 fino al sito 100/220… -