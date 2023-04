Una figurina per ricordare Giuseppe Salvia, ucciso dalla camorra (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSorridente e davanti a un biliardino, sua grande passione. Così Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso dalla criminalità organizzata nel 1981, è stato raffigurato sulla figurina solidale (Fumetto Card 33) realizzata in sua memoria dall’associazione ‘Figurine forever’ di Bologna. L’associazione si propone come scopo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche sociali tra cui la lotta alle mafie. L’iniziativa è stata presentata oggi nella Casa circondariale ‘Poggioreale-Salvia’ alla presenza tra gli altri della famiglia Salvia. “Raccontare la persona di mio padre al di fuori del suo ruolo istituzionale – ha detto il figlio, Antonio – in una scena di vita quotidiana credo sia importante anche perché serve ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSorridente e davanti a un biliardino, sua grande passione. Così, vicedirettore del carcere di Poggiorealecriminalità organizzata nel 1981, è stato raffigurato sullasolidale (Fumetto Card 33) realizzata in sua memoria dall’associazione ‘Figurine forever’ di Bologna. L’associazione si propone come scopo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche sociali tra cui la lotta alle mafie. L’iniziativa è stata presentata oggi nella Casa circondariale ‘Poggioreale-’ alla presenza tra gli altri della famiglia. “Raccontare la persona di mio padre al di fuori del suo ruolo istituzionale – ha detto il figlio, Antonio – in una scena di vita quotidiana credo sia importante anche perché serve ...

