Una big di Premier League piomba su Spalletti | la situazione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 3 aprile 2023) Lucianocon il suo Napoli, al netto del tonfo contro il Milan, sta facendo brillare gli occhi in Serie A ed in Champions, tanto da guadagnarsi l’interesse di mezza Europa. Come evidenziato dal noto quotidiano d’Oltremanica The Telegraph, anche inhanno messo gli occhi su. Empoli FC v SSC Napoli – Serie A Lucianoof SSC Napoli gestures during the Serie A match between Empoli FC and SSC Napoli at Stadio Carlo Castellani on February 25, 2023 in Empoli FI, Italy Empoli Florence Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-empolifc230225 npE8w.jpgChelsea: le ultime dall’Inghilterra Il Chelsea ha da poco esonerato Graham Potter, allenatore che era arrivato a stagione in ...