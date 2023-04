Un sposa nuova: i brand di moda lanciano le proprie linee bridal (Di lunedì 3 aprile 2023) Aria di cambiamento soffia sulla moda bridal: le regole di stile sono cambiate. Lunghi abiti principeschi lasciano il posto, sempre più spesso, a design unici nel loro genere. Nascono così inedite collezioni firmate dalle case di moda più cool e di nicchia del settore, che rielaborano i codici stilistici del bridalwear fornendo originali alternative. Dai tailleur pantalone agli slip dress con frange, fino a mini dress più audaci e giocosi sandali gioiello. Unici nel loro genere: abiti da sposa particolari, sì lo voglio. Le capsule bridal della PE 2023 Pensate per spose anticonformiste ma sofisticate, che amano infingere le regole con stile, sono diversi i brand che per la Primavera Estate 2023 hanno deciso di lanciarsi su abiti da sposa ... Leggi su amica (Di lunedì 3 aprile 2023) Aria di cambiamento soffia sulla: le regole di stile sono cambiate. Lunghi abiti principeschi lasciano il posto, sempre più spesso, a design unici nel loro genere. Nascono così inedite collezioni firmate dalle case dipiù cool e di nicchia del settore, che rielaborano i codici stilistici delwear fornendo originali alternative. Dai tailleur pantalone agli slip dress con frange, fino a mini dress più audaci e giocosi sandali gioiello. Unici nel loro genere: abiti daparticolari, sì lo voglio. Le capsuledella PE 2023 Pensate per spose anticonformiste ma sofisticate, che amano infingere le regole con stile, sono diversi iche per la Primavera Estate 2023 hanno deciso di lanciarsi su abiti da...

