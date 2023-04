"Un ragazzo solo, l'unica via per salvarsi": indiscrezioni drammatiche su Leclerc (Di lunedì 3 aprile 2023) Inizio peggiore di stagione per Charles Leclerc non poteva esserci. Il pilota monegasco viene descritto da Giorgio Terruzzi come deluso, frustrato, forse addirittura pentito, considerando quanto si è esposto per la Ferrari e quanto poco stia ricevendo indietro. Non chiedeva mica la luna, Charles, che voleva una macchina in grado di competere con la Red Bull di Max Verstappen. E invece l'inizio di stagione è stato peggio di un film horror. Due ritiri in tre gare, ai quali aggiungere un errore dettato dall'impazienza in Australia: impossibile non essere delusi per Leclerc, che adesso rischia addirittura di non essere il pilota di riferimento della Ferrari - almeno per questo mondiale - dato che Carlos Sainz è davanti in classifica piloti. Secondo Terruzzi la frustrazione di Leclerc potrebbe essere legata anche al fatto che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Inizio peggiore di stagione per Charlesnon poteva esserci. Il pilota monegasco viene descritto da Giorgio Terruzzi come deluso, frustrato, forse addirittura pentito, considerando quanto si è esposto per la Ferrari e quanto poco stia ricevendo indietro. Non chiedeva mica la luna, Charles, che voleva una macchina in grado di competere con la Red Bull di Max Verstappen. E invece l'inizio di stagione è stato peggio di un film horror. Due ritiri in tre gare, ai quali aggiungere un errore dettato dall'impazienza in Australia: impossibile non essere delusi per, che adesso rischia addirittura di non essere il pilota di riferimento della Ferrari - almeno per questo mondiale - dato che Carlos Sainz è davanti in classifica piloti. Secondo Terruzzi la frustrazione dipotrebbe essere legata anche al fatto che non ...

