Un posto al sole trame 10-14 Aprile 2023

(Di lunedì 3 aprile 2023) 10Nunzio (Vladimir Randazzo) deve prendersi le sue responsabilità di fronte all’impegno preso con Silvia (Luisa Amatucci). Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello) si prepara a passare un giorno di pasquetta davvero particolare e diversa dal previsto. Colpo di scena in arrivo per Franco (Peppe Zarbo) e L'articolo proviene da MediaTurkey.

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda il 4 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, rivelano che Alberto dovrà mettere da parte il suo piano per incastrare Silvia, visto che Rossella ...Un posto dove stare da solo. Non perché non abbia voglia degli altri, ma perché in una professione fatta di pare, con tanto rumore, è importante ritrovare anche il silenzio”. Il marito di Sonia ...