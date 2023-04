Un posto al sole, trama 3 aprile 2023: Marina in partenza, Franco in ansia (Di lunedì 3 aprile 2023) Marina Giordano volerà a Londra nel corso dell'episodio di Un posto al sole di lunedì 3 aprile 2023. La donna, come rivela la trama della soap opera partenopea, sarà esasperata dalla presenza di Lara Martinelli nella vita di Roberto e dai suoi tentativi di manipolare il marito e partirà da sola. Ferri, infatti, ha comunicato a Marina la sua scelta di non intraprendere il viaggio che avevano pianificato insieme per non lasciare da sola Lara ad assistere il piccolo Tommaso, che ha contratto la bronchiolite. La Giordano ha fatto presente al marito che la Martinelli lo sta manipolando e i due hanno litigato duramente. Nel corso della loro discussione, in particolare, l'imprenditore ha addirittura rinfacciato alla consorte di non essere una brava madre e le sue parole ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 aprile 2023)Giordano volerà a Londra nel corso dell'episodio di Unaldi lunedì 3. La donna, come rivela ladella soap opera partenopea, sarà esasperata dalla presenza di Lara Martinelli nella vita di Roberto e dai suoi tentativi di manipolare il marito e partirà da sola. Ferri, infatti, ha comunicato ala sua scelta di non intraprendere il viaggio che avevano pianificato insieme per non lasciare da sola Lara ad assistere il piccolo Tommaso, che ha contratto la bronchiolite. La Giordano ha fatto presente al marito che la Martinelli lo sta manipolando e i due hanno litigato duramente. Nel corso della loro discussione, in particolare, l'imprenditore ha addirittura rinfacciato alla consorte di non essere una brava madre e le sue parole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maldinismo_GM : @FcInterNewsit Se al posto di due sole palle mio nonno ne avesse tre, staremmo parlando di un flipper - maria_spa2 : @servidinessuno1 Per non tralasciare gli altri che si sono succeduti fino all’esimio Mario Draghi! Il cui capolav… - IesuAnna : @Dany74613804 Sole ?? pieno, per niente paragonabile,anche se cielo grigio, al posto dove abiti. Buongiorno ?? - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 3 AL 7 APRILE - truefaith19 : RT @alevilla1978: Qualcuno mi deve spiegare il senso di far giocare una finale alle ore 13 in un posto torrido come Miami. Almeno fatela al… -