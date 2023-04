Un Papa dalla “fine del mondo” per leggere i segni dei tempi Dieci anni di Francesco

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 3 aprile 2023) Il pontificato diha compiutoil 13 marzo 2023 e si è consolidato come una fase costituente di una nuova epoca per la Chiesa cattolica. Neiremoti la Chiesa aveva avuto Papi nordafricani o siriaci, ma mai era giunto al soglio petrino un latinoamericano come Jorge Mario Bergoglio. A maggior InsideOver.