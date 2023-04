Un monoclonale arma di precisione contro 4 malattie eosinofile

(Di lunedì 3 aprile 2023) (Adnkronos) – Nel 2017 ha segnato il passaggio “dal fco a taglia unica alla medicina diper l’asma grave”, ricorda Giorgio Walter Canonica, super esperto di asma e allergologia. Oggi mepolizumab si fa in quattro. L’anticorpodi Gsk, dopo l’asma severo, ha dimostrato di essere efficace anche per altre tre patologie legate all’eosinofilia: la rinosinusite cronica con poliposi nasale (Crswnp), la granulomatosi eosinofila con poliangioite (Egpa) e la sindrome ipereosinofila (Hes). E diventa così il primo trattamento approvato per l’Egpa, mentre si propone come una nuova opzione terapeutica per i pazienti con sindrome ipereosinofila senza una causa secondaria ematologica nota, e per i pazienti con rinosinusite cronica con poliposi nasale. Il fco agisce sulla principale proteina responsabile ...

... il meccanismo d'azione di questo anticorpo risulta di grande importanza, dato il ruolo ... Come si è arrivati a un'arma di precisione ma per quattro Da un 'errore di successo'. Racconta ...

L'anticorpo monoclonale di Gsk, dopo l'asma severo ... cioè non mirare alla causa dell'infiammazione e avere pesanti effetti collaterali". Come si è arrivati a un'arma di precisione ma per quattro Da ...