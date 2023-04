"Un grosso problema per l'Italia". Incredibile: come Calenda giustifica la disfatta (Di lunedì 3 aprile 2023) Il disastro è compiuto. Il centrosinistra di Schlein e Conte esce con le ossa rotte da queste regionali in Friuli Venezia Giulia. Ma di fatto una vera e propria figuraccia la raccoglie Maran, candidato del Terzo Polo che viene addirittura doppiato dalla candidata vicina alle posizioni No Vax, Giorgia Tripoli. Un vero e proprio tonfo che di certo darà il via a una riflessione pesante all'interno del "centrino" di Renzi e Calenda. E proprio il leader di Azione, arrampicandosi sugli specchi, commenta così la sconfitta sonora in Friuli Venezia Giulia: "Un risultato per noi deludente: purtroppo non si discosta da quello delle altre Regionali. Le elezioni Regionali, per un partito di centro, sono il peggio che può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall'altro. Questo è un grosso problema dell'Italia", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Il disastro è compiuto. Il centrosinistra di Schlein e Conte esce con le ossa rotte da queste regionali in Friuli Venezia Giulia. Ma di fatto una vera e propria figuraccia la raccoglie Maran, candidato del Terzo Polo che viene addirittura doppiato dalla candidata vicina alle posizioni No Vax, Giorgia Tripoli. Un vero e proprio tonfo che di certo darà il via a una riflessione pesante all'interno del "centrino" di Renzi e. E proprio il leader di Azione, arrampicandosi sugli specchi, commenta così la sconfitta sonora in Friuli Venezia Giulia: "Un risultato per noi deludente: purtroppo non si discosta da quello delle altre Regionali. Le elezioni Regionali, per un partito di centro, sono il peggio che può capitare perché la gente tende a votare da un lato o dall'altro. Questo è undell'", ha ...

