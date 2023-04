Un bagno in tutte le spiagge di Sidney in 14 ore: il palermitano Ricotta tenta il guinnes, Scotti risponde (Di lunedì 3 aprile 2023) Riuscire a fare un bagno in tutte le spiagge oceaniche di Sidney in meno di 24 ore. Anzi: in quattordici. È stato il record raggiunto dallo YouTuber palermitano Roberto Ricotta , che qualche giorno fa... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 aprile 2023) Riuscire a fare uninleoceaniche diin meno di 24 ore. Anzi: in quattordici. È stato il record raggiunto dallo YouTuberRoberto, che qualche giorno fa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ragusaoggi : Riuscire a fare un bagno in tutte le spiagge oceaniche di Sidney in meno di 24 ore. Anzi: in quattordici. È stato i… - M_Siniscalchi : @marilovesgr33n @GianfrancescoG9 Non mi potrei permettere la servitù per togliere le goccine da tutte quelle superf… - lasiciliait : Il folle record dello youtuber palermitano: il bagno in tutte le spiagge di Sidney in 24 ore - FvckMattii : vedo napoletani disperati per la sconfitta di oggi, credevate davvero di vincerle tutte? è ovvio, venire umiliati i… - InteristiForza : @Inter_Women Comunque sta società è allo sbando totale in tutte le categorie! Ritirate le squadre o sarà un bagno di sangue -