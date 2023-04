Ultime Notizie – “Vittoria Fedriga premia buon governo centrodestra” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Congratulazioni a Massimiliano Fedriga, riconfermato Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Una Vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”. E’ quanto si legge nel post pubblicato su Facebook dalla premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) “Congratulazioni a Massimiliano, riconfermato Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Unacheil modello amministrativo e ildele che ci sprona a fare sempre meglio”. E’ quanto si legge nel post pubblicato su Facebook dalla premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

