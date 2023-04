Ultime Notizie – “Valutare rinuncia a parte dei soldi” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Valutare anche la possibilità di rinunciare a parte del Pnrr, se non si dovesse riuscire a investirli in progetti realmente necessari, evitando così sprechi e alleggerendo l’indebitamento degli italiani”. Dopo le polemiche sul rischio ritardi dell’Italia sui progetti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza, con cui il governo intende gestire i fondi del Next generation Eu, il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari assicura all’AdnKronos che “il governo ha già dato le sue rassicurazioni, e che i soldi della terza tranche arriveranno”. Ma bisogna “riflettere ed evitare sprechi, facendosi prendere dalla fretta”, aggiunge. “Si potrebbe quindi pensare, di concerto con la Ue, a cambiare la destinazione dei fondi” perché “spenderli per spenderli senza identificare progetti realmente necessari, non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) “anche la possibilità dire adel Pnrr, se non si dovesse riuscire a investirli in progetti realmente necessari, evitando così sprechi e alleggerendo l’indebitamento degli italiani”. Dopo le polemiche sul rischio ritardi dell’Italia sui progetti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza, con cui il governo intende gestire i fondi del Next generation Eu, il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari assicura all’AdnKronos che “il governo ha già dato le sue rassicurazioni, e che idella terza tranche arriveranno”. Ma bisogna “riflettere ed evitare sprechi, facendosi prendere dalla fretta”, aggiunge. “Si potrebbe quindi pensare, di concerto con la Ue, a cambiare la destinazione dei fondi” perché “spenderli per spenderli senza identificare progetti realmente necessari, non ...

