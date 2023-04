Ultime Notizie – “Spaccature governo preoccupano, sì a tavolo comune” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Le Spaccature del governo ci preoccupano, sul Pnrr non possiamo permetterci di rinunciare a queste somme e nemmeno a parte di queste somme, non possiamo permetterci anche un solo euro. Ribadiamo il nostro appello al governo: mettiamoci attorno a un tavolo, il M5S c’è, è disponibili a percorrere tutti insieme una strada trasparente affinché nemmeno un euro di queste risorse vada disperso”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, arrivando a Montecitorio. E sulle critiche del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ha accusato il governo Conte di aver chiuso il Pnrr ‘frettolosamente’, Conte sottolinea: “Noi abbiamo consegnato un piano in fase di ultimazione, poi è stato completato e presentato da Draghi. Chiunque voglia scaricare sul mio governo, sulla mia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) “Ledelci, sul Pnrr non possiamo permetterci di rinunciare a queste somme e nemmeno a parte di queste somme, non possiamo permetterci anche un solo euro. Ribadiamo il nostro appello al: mettiamoci attorno a un, il M5S c’è, è disponibili a percorrere tutti insieme una strada trasparente affinché nemmeno un euro di queste risorse vada disperso”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, arrivando a Montecitorio. E sulle critiche del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che ha accusato ilConte di aver chiuso il Pnrr ‘frettolosamente’, Conte sottolinea: “Noi abbiamo consegnato un piano in fase di ultimazione, poi è stato completato e presentato da Draghi. Chiunque voglia scaricare sul mio, sulla mia ...

