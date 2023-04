Ultime Notizie Serie A | Inzaghi in bilico | le parole di Italiano sul futuro

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Fiorentina, ledia Radio Anch’Io Sport L’allenatore della Fiorentina ha parlato del momento e del suo. Inter,inL’allenatore dei nerazzurri starebbe rischiando la panchina e la società avrebbe diverse ipotesi in ballo. Sampdoria, ledi Stankovic Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Sampdoria con la Roma Roma, Mourinho in conferenza stampa Roma, ledi Jose Mourinho in conferenza stampa: «Con i cambi siamo migliorati, il secondo gol non è arrivato per caso» Salernitana, il commento di ...