Ultime Notizie – “Scortato a lezione. Ai no-vax dico fatevi una vita” (Di lunedì 3 aprile 2023) “E’ un Paese strano l’Italia dove un medico per fare una relazione sui microbi deve essere scorato dalla polizia e dai carabinieri”. Così in un video su Twitter l’infettivologo Matteo Bassetti si sfoga contro i no-vax “che sono tornati a decine a minacciare e insultare me e la mia famiglia”. “Io non vorrei tutto questo, ma evidentemente si deve fare per l’ordine pubblico. Ai no-vax dico perché dovete scocciarmi? Andate da qualcun’altro? Vivete sulle mie pagine social, ma fatevi invece una vita, avete rotto le scatole”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) “E’ un Paese strano l’Italia dove un meper fare una relazione sui microbi deve essere scorato dalla polizia e dai carabinieri”. Così in un video su Twitter l’infettivologo Matteo Bassetti si sfoga contro i no-vax “che sono tornati a decine a minacciare e insultare me e la mia famiglia”. “Io non vorrei tutto questo, ma evidentemente si deve fare per l’ordine pubblico. Ai no-vaxperché dovete scocciarmi? Andate da qualcun’altro? Vivete sulle mie pagine social, mainvece una, avete rotto le scatole”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

