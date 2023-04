Ultime Notizie – Russia, Cremlino: “Ucraina dietro uccisione Tatarsky” (Di lunedì 3 aprile 2023) ”Il regime di Kiev sostiene il terrorismo” ed ”è molto probabilmente dietro l’assassinio di Fomin”, il blogger militare russo Vladlen Tatarsky ucciso in un attentato a San Pietroburgo. Così in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “La Russia sta affrontando il regime di Kiev. Questo è il regime che sostiene le azioni terroristiche, questo è il regime che sta dietro l’omicidio di Darya Dugina, questo è il regime che è molto probabilmente dietro l’assassinio di Fomin, dietro l’attacco terroristico a San Pietroburgo, dietro le uccisioni di persone da molti anni, a partire dal 2014, motivo per cui è in corso un’operazione militare speciale”, ha detto Peskov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) ”Il regime di Kiev sostiene il terrorismo” ed ”è molto probabilmentel’assassinio di Fomin”, il blogger militare russo Vladlenucciso in un attentato a San Pietroburgo. Così in conferenza stampa il portavoce delDmitry Peskov. “Lasta affrontando il regime di Kiev. Questo è il regime che sostiene le azioni terroristiche, questo è il regime che stal’omicidio di Darya Dugina, questo è il regime che è molto probabilmentel’assassinio di Fomin,l’attacco terroristico a San Pietroburgo,le uccisioni di persone da molti anni, a partire dal 2014, motivo per cui è in corso un’operazione militare speciale”, ha detto Peskov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

