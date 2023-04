Ultime Notizie Roma del 03-04-2023 ore 17:10 (Di lunedì 3 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla vegetazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in apertura andiamo in Russia i servizi di sicurezza hanno fermato la donna di 26 anni accusato di avere compiuto l’attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il giornalista e blogger tatarski riferiscono i media russi ho portato una statuetta che poi è esplosa la donna ha così risposto in un video la domanda a chi te l’ha data a Giovanna replicato posso dirlo dopo l’attentato di ieri è stato pianificato dei segreti ucraini ha detto il comitato nazionale antiterrorismo russo il bilancio delle persone ferite nelle espressioni salita 32 di ghiaccio in gravi condizioni S media di mosca per i giornali britannici se si avvalora l’ipotesi che tatarski sia stato deliberatamente presa di Mira il tuo sarebbe ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla vegetazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in apertura andiamo in Russia i servizi di sicurezza hanno fermato la donna di 26 anni accusato di avere compiuto l’attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il giornalista e blogger tatarski riferiscono i media russi ho portato una statuetta che poi è esplosa la donna ha così risposto in un video la domanda a chi te l’ha data a Giovanna replicato posso dirlo dopo l’attentato di ieri è stato pianificato dei segreti ucraini ha detto il comitato nazionale antiterrorismo russo il bilancio delle persone ferite nelle espressioni salita 32 di ghiaccio in gravi condizioni S media di mosca per i giornali britannici se si avvalora l’ipotesi che tatarski sia stato deliberatamente presa di Mira il tuo sarebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GavinoSanna1967 : Antitrust sanziona Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per fatturazioni post-recesso - Mary35999509 : RT @Alexanderxxvii1: Ocean Viking, la nave ong sbarca con i migranti a Salerno - PianetaMilan : .@acmilan, l’essenzialità di Krunic: la carta vincente di Stefano Pioli #SempreMilan #ACMilan #Milan #Pioli #Krunic - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: 34 positivi in più e nessun decesso in Sardegna nelle ultime 24 ore - Leggi tutto… - davide3666 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? -