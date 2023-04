Ultime Notizie Roma del 03-04-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 aprile 2023)dailynews radiogiornale lunedì 3 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura i servizi di sicurezza russi hanno fermato la donna di 26 anni accusate di avere compiuto l’attentato di ieri non caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il giornalista blogger tatarkiewicz riferiscono i media russi ho portato una statuetta che poi è esplosa la donna ha così risposto in un video la domanda Chi te l’ha data a Giovanna replicato posso dirlo dopo l’attentato di ieri e pianificato dai servizi segreti ucraini ha detto il comitato nazionale antiterrorismo russo il bilancio delle persone ferite nelle esplosioni salita 32 di cui 10 in gravi condizioni secondo i media di mosca per i giornali britannici se si avvalora l’ipotesi che tatarski sia stato deliberatamente preso di mira per cui sarebbe il secondo Assassinio sul suolo Russo ...