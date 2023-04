Ultime Notizie Roma del 03-04-2023 ore 14:10 (Di lunedì 3 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La Battaglia per un secondo la compagna di mercenari Wagner ci sarebbe ufficialmente conclusa ieri sera con la bandiera russa è stata sul Municipio lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine ha riconosciuto oggi nessun rapporto di guerra quotidiano che le forze russe stanno cercando di prendere il pieno controllo di Bach 1 riferimento insolito nelle note ufficiali di chi ha la possibilità di una completa conquista da parte della Russia di questa città dell’Ucraina orientale in direzione di Bach Sono il micro smette di attaccare Baccano cercando di prendere il pieno controllo del Comune si legge nella nota dello Stato Maggiore pubblicata poco dopo lo stesso account Facebook tecnicamente Controlliamo la città mentre il nemico di massoni quartieri occidentali ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La Battaglia per un secondo la compagna di mercenari Wagner ci sarebbe ufficialmente conclusa ieri sera con la bandiera russa è stata sul Municipio lo Stato maggiore delle Forze Armate ucraine ha riconosciuto oggi nessun rapporto di guerra quotidiano che le forze russe stanno cercando di prendere il pieno controllo di Bach 1 riferimento insolito nelle note ufficiali di chi ha la possibilità di una completa conquista da parte della Russia di questa città dell’Ucraina orientale in direzione di Bach Sono il micro smette di attaccare Baccano cercando di prendere il pieno controllo del Comune si legge nella nota dello Stato Maggiore pubblicata poco dopo lo stesso account Facebook tecnicamente Controlliamo la città mentre il nemico di massoni quartieri occidentali ...

