Ultime Notizie Roma del 03-04-2023 ore 12 | 10

(Di lunedì 3 aprile 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovata d’asporto Da Francesco Vitale i servizi di sicurezza Rossano d’aria 3 prova sospettato di avere compiuto l’attentato avvenuto in un caffè di San Pietroburgo lo street bar dove ordigno esploso incidente blocca il militare lusso fladen ente parchi lo fa sapere sul suo Canale telegram il comitato investigativo citato dall’agenzia Ria novosti il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni visita il Vinitaly alla fiera di Verona con i ministri Urso Lollobrigida Schillaci ci sta anche un dovere sostenere questo settore perché funziona anche grazie alla capacità di mettere insieme tradizione e modernità l’impegno del governo e anche con i provvedimenti che abbiamo in macinato Non solo per le imprese ma anche per i giovani per un ricambio generazionale ha detto il premier al suo arrivo c’è una storia la letteratura una filosofia del ...