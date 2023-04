Ultime Notizie Roma del 03-04-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 aprile 2023)dailynews radiogiornale Chrono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una bomba esplosa San Pietroburgo in un bar in pieno centro incidente in moto blogger nazionalista e corrispondenti di guerra Russo vladlena tatarski a confermarlo il Ministero dell’Interno Russo l’esplosivo oltre 200 g era nascosto dentro una sopra di te sarebbe stata portata nel locale da una ragazza come regalo alla blogger da donna d’aria 3 prova è stata fermata dalla polizia almeno 30 persone sono rimaste ferite alle elezioni parlamentari in Finlandia vince il partito di coalizione Nazionale guidato da Pepe riolfo con 97 7% di voti scrutinati il centro-destra al 27% segue ultradestra di veri finlandesi guidata dalla Liver ricca pur che cresce i massimi della propria storia e raggiunge il 20,1% ai socialdemocratici fermi al 19% non è data la popolarità del ...