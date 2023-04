Ultime Notizie Roma del 03-04-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 aprile 2023)dailynews radiogiornale lunedì 3 aprile Buongiorno da Francesco Vitale una donna di San Pietro Burgo d’aria 26 anni è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’attentato avvenuto a San Pietroburgo dove non ordigno esploso in un bar nel centro della città lo street bar uccidendo il blog invitare Russo vladlena tarchi e prendo altre 30 persone 24 delle quali sono ricoverate negli ospedali della città lo riporta l’agenzia di stampa russa interfax secondo cui la donna era già stata arrestata in passato per aver partecipato a manifestazioni contro la guerra esercito ucraino affermato di avere ancora il controllo di Bach per la precisazione fa seguita l’annuncio fatto ieri sera dal mercenari Wagner chiedo di avere conquistato la cittadina del donbass da tempo teatro di furiosi combattimenti il nemico non ha interrotto sbalzato abatement Tuttavia i ...