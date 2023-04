Ultime Notizie Roma del 03-04-2023 ore 08:10 (Di lunedì 3 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una bomba esplosa a San Pietroburgo in un bar in pieno centro uccidendo il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra Russo vladlena tatarski a confermarlo il Ministero dell’Interno Russo l’esplosivo oltre 200 g era nascosto dentro una saporita e sarebbe stata portata nel locale da una ragazza come regalo blogger da donna d’aria 3 prova è stata fermata dalla polizia almeno 30 persone sono rimaste ferite alle elezioni parlamentari in Finlandia vince il partito di coalizione Nazionale guidato da Pepe riolfo con 97% di voti scrutinati il centro-destra al 27% segue l’ultradestra di veri finlandesi guidata dalla Lidl ricca pur che cresce i massimi della propria storia e raggiunge il 20,1% ai socialdemocratici fermi al 19% non data la popolarità del premier ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)dailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una bomba esplosa a San Pietroburgo in un bar in pieno centro uccidendo il noto blogger nazionalista e corrispondente di guerra Russo vladlena tatarski a confermarlo il Ministero dell’Interno Russo l’esplosivo oltre 200 g era nascosto dentro una saporita e sarebbe stata portata nel locale da una ragazza come regalo blogger da donna d’aria 3 prova è stata fermata dalla polizia almeno 30 persone sono rimaste ferite alle elezioni parlamentari in Finlandia vince il partito di coalizione Nazionale guidato da Pepe riolfo con 97% di voti scrutinati il centro-destra al 27% segue l’ultradestra di veri finlandesi guidata dalla Lidl ricca pur che cresce i massimi della propria storia e raggiunge il 20,1% ai socialdemocratici fermi al 19% non data la popolarità del premier ...

