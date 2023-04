Ultime Notizie Roma del 03-04-2023 ore 07:10 (Di lunedì 3 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale lunedì 3 aprile Buongiorno da Francesco Vitale una donna di San Pietro Google d’aria trio poco a 26 anni è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’attentato avvenuto a San Pietroburgo dove non ordigno esploso in un bar nel centro della città lo street bar uccidendo il blog di fare Russo vladlena tatarski e prendo altre 30 persone 24 delle quali sono ricoverate negli ospedali della città lo riporta l’agenzia di stampa russa interfax secondo cui la donna era già stata arrestata in passato per aver partecipato a manifestazioni contro la guerra esercito ucraino affermato di avere ancora il controllo di bar con la precisazione fa seguita l’annuncio fatto ieri sera dal mercenari Wagner chiedo di avere conquistato la cittadina del donbass da tempo teatro di furiosi combattimenti il nemico non ha interrotto saltato abacom ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 aprile 2023)dailynews radiogiornale lunedì 3 aprile Buongiorno da Francesco Vitale una donna di San Pietro Google d’aria trio poco a 26 anni è stata arrestata perché sospettata di essere coinvolta nell’attentato avvenuto a San Pietroburgo dove non ordigno esploso in un bar nel centro della città lo street bar uccidendo il blog di fare Russo vladlena tatarski e prendo altre 30 persone 24 delle quali sono ricoverate negli ospedali della città lo riporta l’agenzia di stampa russa interfax secondo cui la donna era già stata arrestata in passato per aver partecipato a manifestazioni contro la guerra esercito ucraino affermato di avere ancora il controllo di bar con la precisazione fa seguita l’annuncio fatto ieri sera dal mercenari Wagner chiedo di avere conquistato la cittadina del donbass da tempo teatro di furiosi combattimenti il nemico non ha interrotto saltato abacom ...

