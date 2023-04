Ultime Notizie – Ramzan Kadyrov, si intensificano le voci sulla malattia del leader ceceno (Di lunedì 3 aprile 2023) Si intensificano le voci sullo stato di salute critico di Ramzan Kadyrov e sull’organizzazione della successione a Grozny, dopo che lo scorso 21 febbraio il presidente ceceno non ha assistito al discorso di Vladimir Putin alla nazione e dopo che pochi giorni dopo, il 3 marzo, il presidente russo ha ricevuto al Cremlino il figlio 17enne, Akhmad (che porta lo stesso nome del nonno, l’indipendentista poi passato al fianco dei russi) accompagnato dal consigliere per il clima del Cremlino, Ruslan Edelgeriyev. In molti hanno associato l’episodio a quando nel 2004 Putin ricevette, poco dopo l’assassinio di Akhmad Kadyrov, Ramzan Kadyrov. Lo scorso settembre Akhmad Kadyrov nipote è stato nominato assistente del presidente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Silesullo stato di salute critico die sull’organizzazione della successione a Grozny, dopo che lo scorso 21 febbraio il presidentenon ha assistito al discorso di Vladimir Putin alla nazione e dopo che pochi giorni dopo, il 3 marzo, il presidente russo ha ricevuto al Cremlino il figlio 17enne, Akhmad (che porta lo stesso nome del nonno, l’indipendentista poi passato al fianco dei russi) accompagnato dal consigliere per il clima del Cremlino, Ruslan Edelgeriyev. In molti hanno associato l’episodio a quando nel 2004 Putin ricevette, poco dopo l’assassinio di Akhmad. Lo scorso settembre Akhmadnipote è stato nominato assistente del presidente ...

