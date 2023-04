Ultime Notizie – Partito Next-Gen Project, 400 ore formazione tech per 200 studentesse (Di lunedì 3 aprile 2023) Partito il Next-Gen Project, il progetto educativo realizzato da Codemotion e da Bending Spoons. Il progetto è nato per colmare il gender gap nelle materie Stem (Science, technology, Engineering, Mathematics) e si rivolge a 200 studentesse delle scuole secondarie di II° grado. La piattaforma degli sviluppatori e l’azienda internazionale tech di Milano spiegano che Next-Gen Project si snoda in 400 ore di contenuti didattici e 104 laboratori per completare la formazione e l’obiettivo del progetto è fornire alle studentesse le competenze necessarie in materia di coding e Intelligenza Artificiale, per realizzare progetti e soluzioni software originali sul tema del cambiamento climatico. Next-Gen ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023)il-Gen, il progetto educativo realizzato da Codemotion e da Bending Spoons. Il progetto è nato per colmare il gender gap nelle materie Stem (Science,nology, Engineering, Mathematics) e si rivolge a 200delle scuole secondarie di II° grado. La piattaforma degli sviluppatori e l’azienda internazionaledi Milano spiegano che-Gensi snoda in 400 ore di contenuti didattici e 104 laboratori per completare lae l’obiettivo del progetto è fornire allele competenze necessarie in materia di coding e Intelligenza Artificiale, per realizzare progetti e soluzioni software originali sul tema del cambiamento climatico.-Gen ...

