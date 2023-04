Ultime Notizie – Nato, Finlandia da domani ufficialmente nell’Alleanza (Di lunedì 3 aprile 2023) La Finlandia sarà da domani ufficialmente un membro della Nato. Lo ha annunciato l’ufficio della presidenza finlandese. La conferma è arrivata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. ”La bandiera della Finlandia sarà issata fuori dal quartier generale della Nato domani, quando diventerà il 31esimo membro dell’Alleanza occidentale”, ha detto Stoltenberg. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Lasarà daun membro della. Lo ha annunciato l’ufficio della presidenza finlandese. La conferma è arrivata dal segretario generale della, Jens Stoltenberg. ”La bandiera dellasarà issata fuori dal quartier generale della, quando diventerà il 31esimo membro dell’Alleanza occidentale”, ha detto Stoltenberg. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eowyn962010 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - CorriereCitta : Rischiare la vita per un selfie estremo: l’ennesima follia social si chiama ”Planking Challenge” - StazionePelli : ??? Dall'ultimo numero della nostra #LeatherUpdate, vi presentiamo le ultime notizie sul nostro nuovo progetto… - VesuvioLive : Ministro della Cultura: “Napoli grande capitale del mondo intero. Qui c’è il mio cuore” - daniele_ingemi : RT @meteoredit: #3aprile Le ultime previsioni #meteo aggiornate su sito e app Meteored. ??? Ultime previsioni: -