Ultime Notizie – Napoli, curva contro De Laurentiis: cosa succede (Di lunedì 3 aprile 2023) La curva del Napoli contro il presidente Aurelio De Laurentiis. Le nuove regole previste allo stadio Maradona non piacciono al tifo più caldo. La spaccatura diventa plateale mentre la squadra, che marcia verso lo scudetto, incassa un clamoroso k.o. contro il Milan. cosa succede tra curva e società? “Il regolamento d’uso dello stadio viene applicato solo alle curve, nel settore Distinti entrano tranquillamente striscioni e bandiere, quindi è una cosa diretta esclusivamente alle curve”, dice Alessandro Cosentino, storico leader del gruppo Fedayn della curva B di Napoli, intervenuto a Radio Crc. Ieri i gruppi ultras partenopei rimasti in silenzio per l’intera durata del match, tranne che per intonare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Ladelil presidente Aurelio De. Le nuove regole previste allo stadio Maradona non piacciono al tifo più caldo. La spaccatura diventa plateale mentre la squadra, che marcia verso lo scudetto, incassa un clamoroso k.o.il Milan.trae società? “Il regolamento d’uso dello stadio viene applicato solo alle curve, nel settore Distinti entrano tranquillamente striscioni e bandiere, quindi è unadiretta esclusivamente alle curve”, dice Alessandro Cosentino, storico leader del gruppo Fedayn dellaB di, intervenuto a Radio Crc. Ieri i gruppi ultras partenopei rimasti in silenzio per l’intera durata del match, tranne che per intonare ...

