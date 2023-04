Ultime Notizie – In 19.000 alla seconda Fiera del Cicloturismo, +30% sulla prima edizione (Di lunedì 3 aprile 2023) Cresce la voglia di Cicloturismo nel nostro Paese, a testimoniarlo sono i numeri della seconda edizione della Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist, che si è appena conclusa a Bologna e che ha registrato 19.000 presenze, con una crescita quindi del 30% rispetto all’edizione milanese dell’anno precedente. I dati di affluenza arrivano a ulteriore conferma del 3° rapporto Isnart-Legambiente presentato nella giornata di apertura dedicata agli operatori da cui emerge i cicloviaggiatori in Italia nel 2022 sono raddoppiati rispetto al 2019 arrivando a 9 milioni di presenze generando un impatto economico stimato in oltre 1 miliardo di euro. La Fiera del Cicloturismo quest’anno ha quintuplicato la superficie utile che è stata occupata da 90 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Cresce la voglia dinel nostro Paese, a testimoniarlo sono i numeri delladelladel, organizzata da Bikenomist, che si è appena conclusa a Bologna e che ha registrato 19.000 presenze, con una crescita quindi del 30% rispetto all’milanese dell’anno precedente. I dati di affluenza arrivano a ulteriore conferma del 3° rapporto Isnart-Legambiente presentato nella giornata di apertura dedicata agli operatori da cui emerge i cicloviaggiatori in Italia nel 2022 sono raddoppiati rispetto al 2019 arrivando a 9 milioni di presenze generando un impatto economico stimato in oltre 1 miliardo di euro. Ladelquest’anno ha quintuplicato la superficie utile che è stata occupata da 90 ...

