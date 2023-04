Ultime Notizie – “Il mercato italiano sta vivendo un momento eccezionale” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Il mercato nautico italiano sta vivendo un momento eccezionale. Nel 2021 c’è stato un aumento di fatturato del 31% e nel 2022 la crescita sarà ancora a due cifre. Abbiamo buone indicazioni anche per il 2023. Il mercato italiano è attrattivo anche all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, tiene nei paesi dell’Est e si è un po’ ripreso anche il mercato interno”. Così Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, a margine della presentazione di “The state of the art of global yachting market” lo studio elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica. Il report è stato illustrato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) “Ilnauticostaun. Nel 2021 c’è stato un aumento di fatturato del 31% e nel 2022 la crescita sarà ancora a due cifre. Abbiamo buone indicazioni anche per il 2023. Ilè attrattivo anche all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, tiene nei paesi dell’Est e si è un po’ ripreso anche ilinterno”. Così Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, a margine della presentazione di “The state of the art of global yachting market” lo studio elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica. Il report è stato illustrato oggi a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo ...

