Ultime Notizie – “Faremo il possibile per andare in finale”

(Di lunedì 3 aprile 2023) “È una semi, bisogna creare i presupposti per il passaggio del turno. Sarà una sfida molto più complicata di quella di campionato di San Siro”. Massimiliano Allegri ha presentato così in conferenza stampa l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi. Domani sera il primo derby d’Italia all’Allianz Stadium, il ritorno a San Siro il 26 aprile. Il momento vissuto da Juventus e Inter Obiettivodi Coppa Italia per la Juventus di Massimiliano Allegri: “tutto ilper arrivare in”. L’allenatore della Juventus si è soffermato poi sui risultati ottenuti dalle due squadre nell’ultimo periodo: “Nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati positivi o negativi. Ora la Juve è così e l’Inter è in un’altra posizione”. Il ...