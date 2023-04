Ultime Notizie – Empoli-Lecce 1-0, gol di Caputo su rigore (Di lunedì 3 aprile 2023) Un rigore procurato da Parisi e trasformato da Caputo al 17? della ripresa permette all’Empoli di superare 1-0 il Lecce, di ritrovare la vittoria dopo 4 sconfitte di fila e di allontanarsi dalla zona retrocessione in modo quasi decisivo. Ora i toscani sono in 14/a posizione con 31 punti, a +12 sulla zona salvezza. Per i salentini, a +8 sulla terz’ultima, quinto ko consecutivo in una partita in cui non concludono mai in porta. Le due squadre, reduci da 4 ko di fila, danno vita a un primo tempo bloccato in cui si assiste a un solo vero sussulto, quando un contropiede portato avanti da Piccoli e concluso da un tiro dalla distanza di Caputo è sventato da un gran volo di Falcone. Tra i salentini Strefezza prova a illuminare il gioco, ma è spesso da solo e non riesce a creare superiorità numerica. Dalla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023) Unprocurato da Parisi e trasformato daal 17? della ripresa permette all’di superare 1-0 il, di ritrovare la vittoria dopo 4 sconfitte di fila e di allontanarsi dalla zona retrocessione in modo quasi decisivo. Ora i toscani sono in 14/a posizione con 31 punti, a +12 sulla zona salvezza. Per i salentini, a +8 sulla terz’ultima, quinto ko consecutivo in una partita in cui non concludono mai in porta. Le due squadre, reduci da 4 ko di fila, danno vita a un primo tempo bloccato in cui si assiste a un solo vero sussulto, quando un contropiede portato avanti da Piccoli e concluso da un tiro dalla distanza diè sventato da un gran volo di Falcone. Tra i salentini Strefezza prova a illuminare il gioco, ma è spesso da solo e non riesce a creare superiorità numerica. Dalla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GavinoSanna1967 : Antitrust sanziona Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per fatturazioni post-recesso - Milannews24_com : I risultati del settore giovanile del #Milan - ennatrasporti : P. Armerina (EN) - Il Questore consegna al Vescovo Gisana l'olio prodotto dall'Associazione 'Quarto Savona 15' - GiorgioAntonel1 : RT @GavinoSanna1967: Antitrust sanziona Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb per fatturazioni post-recesso - Alessan19263998 : non ho certezze ma nemmeno dubbi che christian in questo momento sta stressando il maestro per avere le ultime noti… -