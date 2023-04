Ultime Notizie – dopo 197 giorni in 7 a contendersi 100.000 euro (Di lunedì 3 aprile 2023) dopo 197 giorni oggi, lunedì 3 aprile, andrà in onda la finale della settimana edizione di Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, affiancato in studio dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e da Giulia Salemi, esperta dei social. Era il 19 settembre scorso quando la porta della Casa più spiata d’Italia si è aperta per dare il via alla nuova edizione, e si richiuderà questa sera, dopo 45 puntate di prime time – che hanno appassionato il pubblico (circa il 21% di share di media) – e aver ospitato 35 concorrenti. A contendersi la vittoria e il montepremi di 100.000 euro (di cui la metà da devolvere in beneficenza), sono rimasti in sette: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, già proclamanti finalisti nelle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 3 aprile 2023)197oggi, lunedì 3 aprile, andrà in onda la finale della settimana edizione di Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, affiancato in studio dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e da Giulia Salemi, esperta dei social. Era il 19 settembre scorso quando la porta della Casa più spiata d’Italia si è aperta per dare il via alla nuova edizione, e si richiuderà questa sera,45 puntate di prime time – che hanno appassionato il pubblico (circa il 21% di share di media) – e aver ospitato 35 concorrenti. Ala vittoria e il montepremi di 100.000(di cui la metà da devolvere in beneficenza), sono rimasti in sette: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, già proclamanti finalisti nelle ...

