Ultime Notizie – chi è la 26enne sospettata omicidio Tatarsky

Si chiama Darya Trepova ed è nata a San Pietroburgo il 16 febbraio 1997 la donna fermata dalla polizia russa perché sospettata dell'attentato in un caffè di San Pietroburgo in cui è stato ucciso il blogger Vladlen Tatarsky. In un filmato ripreso da una telecamera di sorveglianza mostrerebbe proprio la giovane donna che entra nel bar tenendo tra le mani una scatola di cartone piuttosto voluminosa. La Tass riferisce che Trepova è stata già arrestata in passato per aver partecipato ad alcune manifestazioni per la pace quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022. In particolare alcuni atti del tribunale confermano che la 26enne è stata arrestata il 9 marzo 2022 e condannata a 10 giorni di carcere. Secondo la Tass, domenica notte le forze dell'ordine hanno perquisito l'abitazione di Trepova a San Pietroburgo, dove sono ...

